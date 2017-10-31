Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»‍

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вернулось домой и провело очередной матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

31 октября «зубры» встречались с хоккеистами «Спартака», прямыми конкурентами за место в плей-офф.

Поначалу матч развивался по сценарию гостей. В первом периоде Кузнецов вывел москвичей вперед. А вначале второй трети минчане пропустили при игре «четыре на четыре».

Наладить толковую игру в нападении «зубрам» удалось лишь во второй половине периода. Сначала Китаров реализовал большинство, а затем в равных составах отличился Степанов. Завершил же ударный для «Динамо» отрезок Хенкель.

Однако уйти на перерыв с хорошим настроением хозяевам льда не удалось: за 1,5 секунды до конца забросил Хохлачев. В заключительной трети соперники снова обменялись шайбами, и к завершению основного времени на табло была ничья, 4:4.

Исход матча определила серия буллитов.

Удачливее в ней все же оказались динамовцы: победа 5:4, и в следующем матче «зубры» ждут в гости «Северсталь».