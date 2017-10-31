Прямой эфир

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске

31 октября 2017 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017, прошедший в Минске 28-29 октября, собрал в нашей стране европейскую элиту – причем как участников, так и судей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Организаторам удалось главное: доказать, что Беларусь по праву входит в мировую федерацию танцевального спорта. И отнюдь не в роли статиста.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-1

Как театр начинается с вешалки, так любой турнир начинается с раздевалки. В нашем случае – с раздевалок. Но даже вполне себе пригодный для больших стартов Дворец спорта «Уручье» был просто не в состоянии предоставить нужное количество вспомогательных помещений. Череда вешалок растянулась стройными рядами прямо в фойе. Здесь же спортсмены добавляют последние штрихи к образу.

Идеально двигаться – зачастую для победы этого мало. Нужно еще и выглядеть на все 100. А стараться было ради чего: Dance Cup-2017 – едва ли не самый крупный турнир, когда-либо проводимый в нашей стране. И вполне себе сопоставимый по масштабу и звездным именам с лучшими европейскими конкурсами. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня – свершившийся факт.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-4

Людмила Цыркун, организатор турнира:
Чтобы прославлять нашу страну, давать возможность нашим ребятам на своей территории соревноваться с лучшими парами и быть оцененными лучшими судьями. Для того, чтобы у них был стимул, чтобы они в атмосфере могли почувствовать, как им развиваться дальше – с иностранными парами рядом вот в таком красивом зале, со светом, столиками, с публикой. Конечно, для детей, для страны и во имя великого искусства – танец.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-6

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-8

От мала до велика, от медленного вальса до искрометного джайва. Латиноамериканские и европейские ритмы не смолкали с раннего утра до позднего вечера. Шутка ли – в течение 2 дней покорить сердца зрителей и судей пытались около 1000 человек. У всех получалось по-разному. Но главное, что белорусские дуэты в компании именитых гостей вовсе не затерялись.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-11

Лидия Кац-Лазарева, главный судья турнира:
Мы достойны, даже очень достойны. Конечно, нам нужно помогать, нас надо понимать, нас надо любить и надо нам немножечко поддерживать. А остальную творческую работу, поверьте, мы сделаем. И в нашем государстве нами будут очень гордиться.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-13

Для Валентина Лисицкого и Алики Рунец нынешний турнир – своего рода дебют. Нет, в танцах пара с детства и за плечами имеет десятки тысяч часов тренировок. Но в открытой рейтинговой группе они очутились впервые. И пусть взорвать зал не удалось, зато опыта прибавилось – ого-го. Ну и, конечно, завязывать с любимым делом танцоры вовсе не будут.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-15

Алика Рунец, Валентин Лисицкий, участники турнира:
Всё получиться не может никогда, потому что всегда есть ошибки. Но мы старались делать как можно больше возможного. За то время, когда мы танцуем, танец стал для нас уже жизнью, частью жизни. Без него мы уже физически не можем.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-17

Азис Хаджи Нури давно обосновался в элите мирового танцевания. Он – топ-судья, топ-лектор, топ-учитель. Попасть к нему на мастер-класс – неимоверно сложно. А заполучить его в качестве гостя или судьи мечтают все. Тем не менее, в перенасыщенном личном графике он нашел место, чтобы посетить минский турнир.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-19

Азис Хаджи Нури, судья международной категории (Германия):
Мне нравится динамика развития танцев в Беларуси. Ваши дуэты можно все чаще видеть в Европе. И это очень хорошо. Вы двигаетесь в правильном направлении. А турнир просто прекрасен! Хорошая атмосфера, отличный состав участников. Одним словом, отличный прием.

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске-21

Dance Cup-2017 стал поистине уникальным событием. И в первую очередь потому, что вне зависимости от занятого места выиграли все. Спортсмены получили объективную оценку их уровня от педагогов экстра-класса, зрители приобщились к этому искусству, а Беларусь все ярче стала сиять на международной танцевальной карте.

Нам по-хорошему завидуют ректоры университетов из других стран. Видеоэкскурсия по БГУФК

Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

«В 36-м году Белоруссия выступила плохо»: Михаил Цейтин о зарождении физического спорта в стране

Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»

Чему учат в БГУФК и кто выбирает спортивное образование: интервью с проректором ВУЗа

Михаил Цейтин: «Чем выше мировая цивилизация, тем больше востребована физическая культура и спорт»

«В гимнастике надо очень много работать»: Михаил Цейтин о нынешнем состоянии гимнастики в Беларуси

Михаил Цейтин рассказал, каким студентом был Александр Медведь

Михаил Цейтин рассказал, какой диеты он придерживается всю жизнь

Какие физические упражнения самые эффективные? Рассказывает мастер спорта СССР по акробатике Михаил Цейтин

# Танцы в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках
31 октября 2017 12:12

Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»
31 октября 2017 12:11

Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»

Футбольная Лига чемпионов возвращается на европейские стадионы: какие матчи пройдут 31 октября
31 октября 2017 11:42

Футбольная Лига чемпионов возвращается на европейские стадионы: какие матчи пройдут 31 октября