«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске

Новости Беларуси. Конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017, прошедший в Минске 28-29 октября, собрал в нашей стране европейскую элиту – причем как участников, так и судей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Организаторам удалось главное: доказать, что Беларусь по праву входит в мировую федерацию танцевального спорта. И отнюдь не в роли статиста.

Как театр начинается с вешалки, так любой турнир начинается с раздевалки. В нашем случае – с раздевалок. Но даже вполне себе пригодный для больших стартов Дворец спорта «Уручье» был просто не в состоянии предоставить нужное количество вспомогательных помещений. Череда вешалок растянулась стройными рядами прямо в фойе. Здесь же спортсмены добавляют последние штрихи к образу.

Идеально двигаться – зачастую для победы этого мало. Нужно еще и выглядеть на все 100. А стараться было ради чего: Dance Cup-2017 – едва ли не самый крупный турнир, когда-либо проводимый в нашей стране. И вполне себе сопоставимый по масштабу и звездным именам с лучшими европейскими конкурсами. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня – свершившийся факт.

Людмила Цыркун, организатор турнира:

Чтобы прославлять нашу страну, давать возможность нашим ребятам на своей территории соревноваться с лучшими парами и быть оцененными лучшими судьями. Для того, чтобы у них был стимул, чтобы они в атмосфере могли почувствовать, как им развиваться дальше – с иностранными парами рядом вот в таком красивом зале, со светом, столиками, с публикой. Конечно, для детей, для страны и во имя великого искусства – танец.

От мала до велика, от медленного вальса до искрометного джайва. Латиноамериканские и европейские ритмы не смолкали с раннего утра до позднего вечера. Шутка ли – в течение 2 дней покорить сердца зрителей и судей пытались около 1000 человек. У всех получалось по-разному. Но главное, что белорусские дуэты в компании именитых гостей вовсе не затерялись.

Лидия Кац-Лазарева, главный судья турнира:

Мы достойны, даже очень достойны. Конечно, нам нужно помогать, нас надо понимать, нас надо любить и надо нам немножечко поддерживать. А остальную творческую работу, поверьте, мы сделаем. И в нашем государстве нами будут очень гордиться.

Для Валентина Лисицкого и Алики Рунец нынешний турнир – своего рода дебют. Нет, в танцах пара с детства и за плечами имеет десятки тысяч часов тренировок. Но в открытой рейтинговой группе они очутились впервые. И пусть взорвать зал не удалось, зато опыта прибавилось – ого-го. Ну и, конечно, завязывать с любимым делом танцоры вовсе не будут.

Алика Рунец, Валентин Лисицкий, участники турнира:

Всё получиться не может никогда, потому что всегда есть ошибки. Но мы старались делать как можно больше возможного. За то время, когда мы танцуем, танец стал для нас уже жизнью, частью жизни. Без него мы уже физически не можем.

Азис Хаджи Нури давно обосновался в элите мирового танцевания. Он – топ-судья, топ-лектор, топ-учитель. Попасть к нему на мастер-класс – неимоверно сложно. А заполучить его в качестве гостя или судьи мечтают все. Тем не менее, в перенасыщенном личном графике он нашел место, чтобы посетить минский турнир.

Азис Хаджи Нури, судья международной категории (Германия):

Мне нравится динамика развития танцев в Беларуси. Ваши дуэты можно все чаще видеть в Европе. И это очень хорошо. Вы двигаетесь в правильном направлении. А турнир просто прекрасен! Хорошая атмосфера, отличный состав участников. Одним словом, отличный прием.