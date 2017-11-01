Михаил Цейтин: «Чем выше мировая цивилизация, тем больше востребована физическая культура и спорт»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Михаил Ильич, известно, что в 6 лет вы выступали в труппе бродячих циркачей. Столько лет прошло, не сожалеете ли, что не связали свою жизнь с цирком?

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Нет, не жалею. Я очень благодарен судьбе за то, что она меня связала со спортом, потому что я на протяжении всей своей жизни убеждаюсь в том, что это очень благородная профессия, очень нужная. И чем выше мировая цивилизация, тем больше будет востребована специальность по физической культуре, спорту и так далее.

А в спортсмене что для вас важнее – усердие или талант?

Михаил Цейтин:

Очень трудно делить эти вещи.

Говорят, что 99% – усердие и 1% – талант. Для спортсмена это важно – усердие, верно ли?

Михаил Цейтин:

Усердие – это система тренировки. Это полная самоотдача.

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