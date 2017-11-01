«Главное, команда победила»: минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» – 5:4

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» начали домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ матчем с соседом по турнирной таблице – московским «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Красно-белые подошли к противостоянию с завидной 5-матчевой победной серией.

То, что москвичи нынче в огне, стало понятно с первых минут – уж больно по-хозяйски чувствовали себя спартаковцы на «Минск-Арене». Правда, первыми поразили цель «зубры». Вот только Фонтейн забросил рукой, и судьи гол не засчитали. А Кузнецов спустя минуту отличился по всем правилам – 1:0 в пользу гостей после первого периода.

Едва началась вторая 20-минутка, как при игре 4 на 4 минчане пропустили второй раз. Наладить толковую игру в нападении «зубрам» удалось лишь к середине 2-го периода. Очень кстати пришлись 2 удаления гостей, случившиеся практически сразу одно за другим. На 33-й минуте Китаров реализовал большинство. Форвард подкорректировал полет шайбы после броска Степанова. После в равных составах отличился сам Степанов. А завершил 4-минутный ударный отрезок Хенкель (это, кстати, его первая шайба в КХЛ).

Кристиан Хенкель, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, приятно. Хотелось забить. Все-таки уже второй сезон, достаточно игр. Хотелось раньше. Получилось, как получилось. Хорошо, что выиграли. Главное, команда победила.

Однако уйти на перерыв с хорошим настроением динамовцам не удалось. За полторы секунды до конца Хохлачев восстановил паритет – 3:3. В третьем периоде зубры почти две минуты сражались втроем против пятерых и выстояли. Вскоре Скилле вывел динамовцев вперед. Гости не сдавались до конца и все-таки перевели игру в овертайм. Затем была серия буллитов, которая осталась за белорусским клубом. 5:4 – волевая победа «Динамо».

Александр Китаров, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Неудачное начало было у нас, что не ново. Потом собрались, хорошо отыграли второй период, хорошие голы забили и вернулись в игру.