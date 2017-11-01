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Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018

01 ноября 2017 08:40
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Новости Беларуси. До начала XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане остается 100 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидается, что в Корею прибудут 2500 атлетов из 90 стран, они разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018-1

От нашей страны к предстоящим главным играм 4-летия готовятся 45 кандидатов в 6 видах спорта, окончательный список выездного состава будет озвучен 22 января 2018 года. Основные надежды наша страна связывает с биатлонистами, сегодня в этом виде спорта уже завоевано 10 лицензий.

Также в медальной обойме фристайл – здесь пока 5 пропусков. Определенные обязательства есть и у представителей конькобежного спорта.

Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018-4

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на XXIII зимних Олимпийских играх:
На сегодняшний момент мы можем говорить о завоевании порядка от 2 до 5 медалей. Планка, которая была задана в Сочи, слишком высока. И мы уверены, что, в принципе, все спортсмены будут стараться показать свои максимальные результаты. И мы уверены, что, безусловно, медали будут. Немножко остается подождать до начала Олимпийских игр и получим ответ на данный вопрос более конкретно.

# Фотофакт # Александр Барауля # Зимняя Олимпиада – 2018

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