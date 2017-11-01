Можем говорить о завоевании от 2 до 5 медалей: чего ждать от белорусов на ОИ-2018

Новости Беларуси. До начала XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане остается 100 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидается, что в Корею прибудут 2500 атлетов из 90 стран, они разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

От нашей страны к предстоящим главным играм 4-летия готовятся 45 кандидатов в 6 видах спорта, окончательный список выездного состава будет озвучен 22 января 2018 года. Основные надежды наша страна связывает с биатлонистами, сегодня в этом виде спорта уже завоевано 10 лицензий.

Также в медальной обойме фристайл – здесь пока 5 пропусков. Определенные обязательства есть и у представителей конькобежного спорта.