Нам по-хорошему завидуют ректоры университетов из других стран. Видеоэкскурсия по БГУФК

Новости Беларуси. За время своего существования ведущий спортивный ВУЗ Беларуси сменил несколько зданий, менялась и расширялась его инфраструктура, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. За время своего существования ведущий спортивный ВУЗ Беларуси сменил несколько зданий, менялась и расширялась его инфраструктура, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Минчане, которые помнят холодное лето 53-го, оттепель 60-х или безумие хиппи 80-х, на вопрос «Где в Минске готовят спортсменов?», не задумываясь, покажут на это здание с колоннами. Это историко-архитектурное наследие, и спустя 80 лет очень гармонично вписывается в современный ансамбль города. Именно здесь с 1937-го года начал базироваться Белорусский институт физкультуры, а ныне – Белорусский государственный университет физической культуры. К слову, началось всё с «вазы».
Андрей Глазько, заведующий кафедрой плавания БГУФК:
После удачного выступления наших студентов в то время – учащихся техникума физической культуры – в Москве на Красной площади – с той самой знаменитой «вазой», которую мы до сих пор показываем нашим гостям и жителям нашей страны.
В 1937 году было принято решение о переформировании техникума в Институт физической культуры.
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, но пощадила здание, и после Победы в 45-м институт с новыми силами начал свое возрождение.
Андрей Глазько:
Тогда работу, в основном, осуществляли преподаватели, которые прошли Великую Отечественную войну. Они составили первую плеяду славных преподавателей, которые готовили наших студентов и специалистов.
Кафедра плавания существовала в заведении со дня открытия, но свой личный бассейн – жемчужину студенческой инфраструктуры – институт получил только в 1954 году. Здесь стали проводить не только республиканские, но и союзные и даже международные старты.
Андрей Глазько:
Здесь был построен большой бассейн: 5 дорожек по 25 метров, затем несколько позже были построены 2 дорожки в подтрибунном помещении и плюс впоследствии 2 маленьких бассейна для обучения детей плаванию.
Здесь запах времени, запах стольких лет существования этого здания. Честно говоря, для меня это запах памяти. Потому что мое становление и как спортсмена, и как специалиста в области плавания и водных видов проходило именно здесь, в этих стенах.
Сохранились ступеньки. Здесь, слева, находилась так называемая радиорубка, из которой было прорублено окно в бассейн для проведения соревнований.
Вышка хоть видоизменена, но тоже сохранена.
Андрей Глазько:
Она, в общем-то, сохранена. Здесь находилась 5-метровая вышка и 3-метровый трамплин. В этом бассейне осуществлялся тренировочный процесс подготовки прыгунов в воду.
Центральная лестница 5-этажного здания, на каждом – 2 эркерных луча. Небольшое на вид сооружение вмещало как аудитории для теоретических занятий, так и залы для отработки практических навыков для всех на тот момент олимпийских видов спорта.
Андрей Глазько:
Было 2 гимнастических, залы для спортивных игр, залы для борьбы, тяжелой атлетики, бокса, велоспорта. То есть вмещалось всё.
А плоскостные сооружения, которые на улице находились, располагались около Дворца водного спорта.
Время стремительно бежит вперед. Белорусская кузница спорта стала нуждаться в больших площадях, так как слава об институте, а точнее, о подготовке специалистов в нем, гремела на весь Советский Союз.
В 1985 году студенты получили новенький главный филиал – на проспекте тогда Машерова – ныне Победителей. Но в XXI веке, веке инноваций и технологий, спорт также не стоит на месте. Появилась потребность в новых кадрах и новых разработках. Наука и спорт тесно переплелись, и теперь институту требовались дополнительные площади и современное оборудование.
В 2005 в БГУФКе появляется новый корпус – учебно-спортивный. В нем и кафедры, и методические кабинеты, и спортивные залы.
Олег Уркель, ведущий специалист спортивного клуба БГУФК:
База оснащена по последним по последним европейским нормам. Достаточно новое оборудование, хорошие залы, большие высокие, с хорошим освещением. То есть залы соответствуют международному уровню.
Совсем недавно – в 2014 году – университет стал полноправным хозяином нового 50-метрового бассейна и легкоатлетического манежа. Все объекты расположены в шаговой доступности.
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
Университет обеспечен достаточно. В разговоре с ректорами других стран Латвии, России, Польши – они по-хорошему завидуют. Единственное, мы хотим еще реконструировать – наши открытые сооружения.
БГУФК в 2017 году празднует свое 80-летие – по меркам человека – почтенный возраст. История этого заведения яркая и многогранная. Хотя годы идут, в этих стенах, как и прежде, всегда есть и будут и первокурсники, и выпускники, которыми гордятся, о которых помнят и которых всегда ждут.
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