Михаил Цейтин рассказал, какой диеты он придерживается всю жизнь

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.
Михаил Ильич, вы можете поделиться своим секретом молодости и долголетия?
Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:
Нужны стрессы, причем положительные – они очень стимулируют.
А какое должно быть питание, физические нагрузки?
Михаил Цейтин:
Я никогда не придерживался никаких диет. Когда вся пресса кричала, что сало вредно, я всегда ел его. Всё, что хочется и если есть возможность, я всё ел. Я и сейчас это делаю.
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