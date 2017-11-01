Михаил Цейтин рассказал, какой диеты он придерживается всю жизнь

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Михаил Ильич, вы можете поделиться своим секретом молодости и долголетия?

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Нужны стрессы, причем положительные – они очень стимулируют.

А какое должно быть питание, физические нагрузки?

Михаил Цейтин:

Я никогда не придерживался никаких диет. Когда вся пресса кричала, что сало вредно, я всегда ел его. Всё, что хочется и если есть возможность, я всё ел. Я и сейчас это делаю.

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