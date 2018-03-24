Азаренко и Соболенко проиграли в парном разряде турнира Miami Open

Новости Беларуси. Азаренко и Соболенко завершили выступление в парном разряде турнира Miami Open.

В матче первого круга белорусские теннисистки уступили дуэту Татьяна Мария (Германия) / Леся Цуренко (Украина) со счётом 6:3, 2:6, 4:10.

Азаренко и Соболенко уже играли в паре на турнире в Индиан-Уэллсе. Белоруски успешно преодолели первый круг турнира, но проиграли во втором.

В одиночном разряде выступление в Майями продолжает Виктория Азаренко (186 WTA). Следующей соперницей белорусской спортсменки станет представительница Латвии Анастасия Севастова (17 WTA).

Соболенко (60 WTA) вышла из борьбы после матча во втором круге. В трёх сетах Арина проиграла чешке Петре Квитовой (9 WTA) со счётом 5:7, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.

Вера Лапко (135 WTA) не смогла преодолеть второй круг квалификации, Александра Саснович (46 WTA) покинула турнир после второго раунда.