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Азаренко и Соболенко проиграли в парном разряде турнира Miami Open

24 марта 2018 08:57
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Новости Беларуси. Азаренко и Соболенко завершили выступление в парном разряде турнира Miami Open.  

В матче первого круга белорусские теннисистки уступили дуэту Татьяна Мария (Германия) / Леся Цуренко (Украина) со счётом 6:3, 2:6, 4:10.  

Азаренко и Соболенко уже играли в паре на турнире в Индиан-Уэллсе. Белоруски успешно преодолели первый круг турнира, но проиграли во втором.  

В одиночном разряде выступление в Майями продолжает Виктория Азаренко (186 WTA). Следующей соперницей белорусской спортсменки станет представительница Латвии Анастасия Севастова (17 WTA).  

Соболенко (60 WTA) вышла из борьбы после матча во втором круге. В трёх сетах Арина проиграла чешке Петре Квитовой (9 WTA) со счётом 5:7, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.  

Вера Лапко (135 WTA) не смогла преодолеть второй круг квалификации, Александра Саснович (46 WTA) покинула турнир после второго раунда.  

# Виктория Азаренко # Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Татьяна Мария # Петра Квитова # Леся Цуренко # Анастасия Севастова

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