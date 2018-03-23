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Азаренко прошла в третий круг Miami Open. Саснович выбывает во втором круге турнира

23 марта 2018 13:06
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Новости Беларуси. Азаренко прошла в третий круг турнира Miami Open, Саснович выбыла во втором раунде турнира.  

В матче второго круга Александра Саснович (46 WTA) играла с Анастасией Павлюченковой (25 WTA). В трёхсетовом поединке белоруска уступила россиянке со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.  

Следующей противницей Павлюченковой станет немка Анжелика Кербер (10 WTA).  

Азаренко прошла в третий круг Miami Open. Саснович выбывает во втором круге турнира-1

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Виктория Азаренко (186 WTA) во втором раунде сумела одолеть американку Мэдисон Киз (15 WTA). Первый сет выдался напряжённым, но белорусская теннисистка смогла установить счёт 7:6 (7:5) в свою пользу. Во втором сете при счёте 2:0 американская спортсменка отказалась от борьбы из-за травмы ноги. Матч длился 1 час 18 минут.  

В третьем круге Азаренко предстоит сыграть с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17 WTA).  

# Виктория Азаренко # Теннис # Александра Саснович # Анастасия Павлюченкова # Мэдисон Киз

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