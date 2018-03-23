Азаренко прошла в третий круг Miami Open. Саснович выбывает во втором круге турнира

Новости Беларуси. Азаренко прошла в третий круг турнира Miami Open, Саснович выбыла во втором раунде турнира.
В матче второго круга Александра Саснович (46 WTA) играла с Анастасией Павлюченковой (25 WTA). В трёхсетовом поединке белоруска уступила россиянке со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.
Следующей противницей Павлюченковой станет немка Анжелика Кербер (10 WTA).
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
Виктория Азаренко (186 WTA) во втором раунде сумела одолеть американку Мэдисон Киз (15 WTA). Первый сет выдался напряжённым, но белорусская теннисистка смогла установить счёт 7:6 (7:5) в свою пользу. Во втором сете при счёте 2:0 американская спортсменка отказалась от борьбы из-за травмы ноги. Матч длился 1 час 18 минут.
В третьем круге Азаренко предстоит сыграть с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17 WTA).