Азаренко прошла в третий круг Miami Open. Саснович выбывает во втором круге турнира

В матче второго круга Александра Саснович (46 WTA) играла с Анастасией Павлюченковой (25 WTA). В трёхсетовом поединке белоруска уступила россиянке со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Матч длился 2 часа 1 минуту.

Новости Беларуси. Азаренко прошла в третий круг турнира Miami Open, Саснович выбыла во втором раунде турнира.

Виктория Азаренко (186 WTA) во втором раунде сумела одолеть американку Мэдисон Киз (15 WTA). Первый сет выдался напряжённым, но белорусская теннисистка смогла установить счёт 7:6 (7:5) в свою пользу. Во втором сете при счёте 2:0 американская спортсменка отказалась от борьбы из-за травмы ноги. Матч длился 1 час 18 минут.

В третьем круге Азаренко предстоит сыграть с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17 WTA).