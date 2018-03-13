Азаренко и Соболенко завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Азаренко/Соболенко уступили в парном матче россиянкам Макаровой/Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга счёт составил 4:6, 3:6 в пользу российских теннисисток. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Макарова/Веснина реализовали 4 брейк-пойнта из 11, также они не сделали ни одной двойной ошибки. Азаренко/Соболенко смогли взять только один гейм на подаче соперниц.

В следующем матче россиянкам будут противостоять испанки Лара Арруабаррена и Аранча Парра-Сантонха.