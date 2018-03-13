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Азаренко и Соболенко завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

13 марта 2018 07:12
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Азаренко/Соболенко уступили в парном матче россиянкам Макаровой/Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.  

В матче второго круга счёт составил 4:6, 3:6 в пользу российских теннисисток. Игра продолжалась 1 час 14 минут.  

Макарова/Веснина реализовали 4 брейк-пойнта из 11, также они не сделали ни одной двойной ошибки. Азаренко/Соболенко смогли взять только один гейм на подаче соперниц.  

В следующем матче россиянкам будут противостоять испанки Лара Арруабаррена и Аранча Парра-Сантонха.  

Азаренко и Соболенко завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе-1

Фото: instagram.com/vichka35  

Оставшаяся часть турнира в Индиан-Уэллсе пройдёт без белорусских теннисисток.  

В одиночном разряде в матче с датчанкой Каролин Возняцки со счётом 4:6, 6:2, 6:3 завершила своё выступление Александра Саснович. Арина Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой – 6:2, 6:2. Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс со счётом 1:6, 5:7.  

Во втором раунде квалификации одиночного разряда Вера Лапко уступила американской спортсменке Софии Кенин – 4:6, 6:3, 1:6.  

«Я не понимала, что я делаю на корте».  

Азаренко прокомментировала результаты матча против Слоан Стивенс – подробнее здесь.  

# Виктория Азаренко # Теннис # Вера Лапко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Каролин Возняцки # Слоан Стивенс # Маркета Вондроушова # Екатерина Макарова # Елена Веснина # Лара Арруабаррена # Аранча Парра-Сантонха # София Кенин

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