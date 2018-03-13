Азаренко и Соболенко завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Азаренко/Соболенко уступили в парном матче россиянкам Макаровой/Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.
В матче второго круга счёт составил 4:6, 3:6 в пользу российских теннисисток. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
Макарова/Веснина реализовали 4 брейк-пойнта из 11, также они не сделали ни одной двойной ошибки. Азаренко/Соболенко смогли взять только один гейм на подаче соперниц.
В следующем матче россиянкам будут противостоять испанки Лара Арруабаррена и Аранча Парра-Сантонха.
Фото: instagram.com/vichka35
Оставшаяся часть турнира в Индиан-Уэллсе пройдёт без белорусских теннисисток.
В одиночном разряде в матче с датчанкой Каролин Возняцки со счётом 4:6, 6:2, 6:3 завершила своё выступление Александра Саснович. Арина Соболенко уступила чешке Маркете Вондроушовой – 6:2, 6:2. Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс со счётом 1:6, 5:7.
Во втором раунде квалификации одиночного разряда Вера Лапко уступила американской спортсменке Софии Кенин – 4:6, 6:3, 1:6.
«Я не понимала, что я делаю на корте».
Азаренко прокомментировала результаты матча против Слоан Стивенс – подробнее здесь.