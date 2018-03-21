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Саснович прошла во второй круг Miami Open. Лапко выбыла в квалификации

21 марта 2018 06:51
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Александра Саснович победила в стартовом матче Miami Open.  

В трёхсетовом поединке Саснович (46 WTA) одолела чешку Кристину Плишкову (80 WTA) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Игра продолжалась более двух часов.  

В 1/32 финала белоруска встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (25 WTA).  

Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта».

Вера Лапко (135 WTA) уступила в матче немке Андреа Петкович (111 WTA) со счётом 6:7 (1:7), 2:6. Таким образом, белорусская спортсменка выбыла во втором круге квалификации. Состязание длилось 1 час 35 минут.  

Ещё две белоруски примут участие в турнире. Виктории Азаренко (186 WTA) будет противостоять американка Кэтрин Беллис (44 WTA). Арина Соболенко (60 WTA) проведёт игру с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл (77 WTA).  

# Теннис # Александра Саснович # Кристина Плишкова # Анастасия Павлюченкова # Вера Лапко # Андреа Петкович # Виктория Азаренко # Кэтрин Беллис # Арина Соболенко # Мэдисон Бренгл

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