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Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотом в спринте на этапе КМ в Тюмени

23 марта 2018 21:49
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева 23 марта выиграла последний спринт сезона этапа чемпионата мира в Тюмени (подробнее здесь),  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша биатлонистка  чисто прошла трассу, не сделав ни одного промаха на огневых рубежах. С завоеванием золотой медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Александр Лукашенко.

«И вновь тебе покорилась вершина подиума, а мы стали свидетелями захватывающей борьбы в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Ты завершаешь олимпийский сезон именно так, как все от тебя ожидали», – говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко # Биатлон # Фотофакт

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