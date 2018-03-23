Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотом в спринте на этапе КМ в Тюмени

Новости Беларуси. Дарья Домрачева 23 марта выиграла последний спринт сезона этапа чемпионата мира в Тюмени (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша биатлонистка чисто прошла трассу, не сделав ни одного промаха на огневых рубежах. С завоеванием золотой медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Александр Лукашенко.

«И вновь тебе покорилась вершина подиума, а мы стали свидетелями захватывающей борьбы в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. Ты завершаешь олимпийский сезон именно так, как все от тебя ожидали», – говорится в поздравлении.