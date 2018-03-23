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Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Тюмени

23 марта 2018 14:58
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Новости Беларуси. 23 марта Дарья Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.  

Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Тюмени-1

Белорусская биатлонистка заняла первое место с отрывом в 1,2 секунды. Домрачева преодолела дистанцию за 20 минут 36 секунд, спортсменка не допустила ни одного промаха.  

На втором месте финка Кайса Мякяряйнен, у которой также нет промахов. Третье место завоевала представительница Норвегии Тириль Экхофф, у спортсменки один промах.  

Из белорусок 27 к финишу пришла Кривко, 32 – Алимбекова, 47 – Скардино, 65 – Писарева. 

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская

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