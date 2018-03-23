Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Тюмени

Новости Беларуси. 23 марта Дарья Домрачева победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону.

Белорусская биатлонистка заняла первое место с отрывом в 1,2 секунды. Домрачева преодолела дистанцию за 20 минут 36 секунд, спортсменка не допустила ни одного промаха.

На втором месте финка Кайса Мякяряйнен, у которой также нет промахов. Третье место завоевала представительница Норвегии Тириль Экхофф, у спортсменки один промах.

Из белорусок 27 к финишу пришла Кривко, 32 – Алимбекова, 47 – Скардино, 65 – Писарева.