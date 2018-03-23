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Национальная сборная Беларуси одержала победу над футболистами из Баку

23 марта 2018 19:37
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу провела первый матч в 2018 году. На олимпийском стадионе Баку парни Игоря Криушенко проверяли себя на фоне команды Азербайджана. сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная сборная Беларуси одержала победу над футболистами из Баку-1

Проверка удалась – «белыя крылы» добились минимальной победы 1:0. Незадолго до перерыва защитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после удара Игоря Стасевича. Во вторник, 27 марта, сборную Беларуси ожидает еще один спарринг – в Любляне она встретится со словенцами.

Национальная сборная Беларуси одержала победу над футболистами из Баку-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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