Национальная сборная Беларуси одержала победу над футболистами из Баку

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу провела первый матч в 2018 году. На олимпийском стадионе Баку парни Игоря Криушенко проверяли себя на фоне команды Азербайджана. сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проверка удалась – «белыя крылы» добились минимальной победы 1:0. Незадолго до перерыва защитник хозяев срезал мяч в собственные ворота после удара Игоря Стасевича. Во вторник, 27 марта, сборную Беларуси ожидает еще один спарринг – в Любляне она встретится со словенцами.