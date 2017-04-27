Александра Саснович: «Обычная девчонка, как и все, только занимаюсь теннисом»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александра Саснович о Кубке Федерации: «Мы даже не могли представить, что будем играть в финале»
Теннисистка Саснович об игре с Голубич: «Ощутила поддержку болельщиков в самый нужный момент»
«Думала, что играю очень важную роль». Александра Саснович была болбоем на матче Кубка Дэвиса-2004 в Минске
Первая ракетка Беларуси Александра Саснович: «Считаю, что в 3-4 года детей в теннис отдавать рановато»
«Около месяца не выходила на корт, очень стеснялась». Александра Саснович о том, как папа привёл её в теннис
Александра Саснович о папе: «Считаю, он даже больше меня разбирается в теннисе»
Теннисистка Александра Саснович: «В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия»
«Один раз на них посмотрела и поняла: надо бороться». Как Шамко и Шакутин за теннисистку Саснович болели
«Считаю, что детям нужнее». Почему Саснович отказалась от поддержки БТФ и сколько зарабатывает?
Теннисистка Саснович: «Не очень люблю танцы, лучше с родителями посидеть где-то в тишине»
Теннисистка Александра Саснович: «Очень уважительно отношусь к Маше Шараповой»
Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта»