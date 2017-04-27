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Александра Саснович: «Обычная девчонка, как и все, только занимаюсь теннисом»

27 апреля 2017 18:41
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Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# Теннис # Александра Саснович

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