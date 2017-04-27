Теннисистка Александра Саснович: «Очень уважительно отношусь к Маше Шараповой»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фотографией с кем из теннисистов Вы гордитесь?

Александра Саснович, теннисистка:

Фотографией? Я вот, по-моему, ни с кем и не фотографировалась. Нет у меня фотографий.

Даже автографов не брала.

Среди Ваших соперниц были самые именитые мировые представительницы. Кто Вас восхищает?

Александра Саснович:

Кто меня восхищает? Я очень уважительно отношусь к Маше Шараповой. С Сереной Уильямс не играла.