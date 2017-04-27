Теннисистка Александра Саснович: «Очень уважительно отношусь к Маше Шараповой»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Фотографией с кем из теннисистов Вы гордитесь?
Александра Саснович, теннисистка:
Фотографией? Я вот, по-моему, ни с кем и не фотографировалась. Нет у меня фотографий.
Даже автографов не брала.
Среди Ваших соперниц были самые именитые мировые представительницы. Кто Вас восхищает?
Александра Саснович:
Кто меня восхищает? Я очень уважительно отношусь к Маше Шараповой. С Сереной Уильямс не играла.
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