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Теннисистка Александра Саснович: «Очень уважительно отношусь к Маше Шараповой»

27 апреля 2017 18:43
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Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фотографией с кем из теннисистов Вы гордитесь?

Александра Саснович, теннисистка:
Фотографией? Я вот, по-моему, ни с кем и не фотографировалась. Нет у меня фотографий.

Даже автографов не брала.

Среди Ваших соперниц были самые именитые мировые представительницы. Кто Вас восхищает?

Александра Саснович:
Кто меня восхищает?  Я очень уважительно отношусь к Маше Шараповой. С Сереной Уильямс не играла. 

Полностью интервью смотрите здесь

# Теннис # Александра Саснович

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