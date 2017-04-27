Александра Саснович о Кубке Федерации: «Мы даже не могли представить, что будем играть в финале»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Смотрю на сайт Кубка Федерации и не верю своим глазам. Там стоит секундомер, который отсчитывает последние дни до финального матча. И написано, что финальный матч – Беларусь против США. Думаю, что большинство любителей тенниса тоже не верят в это. Вы осознаёте, что вот только этого достаточно для того, чтобы Вы уже ощущали себя частью истории национального тенниса?

Александра Саснович, теннисистка:

На самом деле, 2 года назад мы даже не могли представить, играя в Будапеште, когда прошли зону, что мы будем играть в финале.

Это сказал только один человек – Александр Васильевич Шакутин, председатель нашей федерации.

Сказал: «Вы будете играть в финале». На самом деле, видите – мы сейчас в финале, и Беларусь в финале. Это очень здорово. Мы прошли приличный отрезок времени, вместе работали, старались. И очень много чего вложено было, всё было очень непросто. Сборы, тренировки, напряжённые матчи. На самом деле, я считаю, это – заслуженно.

Ещё, может быть, одну игру можно списать на везение. Но вот несколько матчей так удачно, такие сильные соперники. Все спрашивают: «Почему?» Как Вы считаете, почему?

Александра Саснович:

Потому что команда, у нас есть дух командный. Мы поддерживаем друг друга