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«Около месяца не выходила на корт, очень стеснялась». Александра Саснович о том, как папа привёл её в теннис

27 апреля 2017 18:42
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Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что Ваш отец увлекается теннисом? Мы с ним на любительском корте иногда встречались даже. Это он из Вас захотел сделать звезду? Или Ваш был какой-то осознанный выбор?

Александра Саснович, теннисистка:
На самом деле, это была его инициатива. Он уже достаточное время играет, как любитель, в теннис. И нему очень нравится теннис, и  он меня привёл туда. Я начинала, как любитель. Мы не думали, что я буду профессионально заниматься теннисом. Потому что мои подруги – они играли, занимались у моего тренера нынешнего.

И папа говорит: «Не хочешь ли попробовать и ты?» 

И я около месяца не выходила на корт, я была очень стеснительная, очень стеснялась. И в один из дней просто, всё-таки, меня уговорили попробовать. И, на самом деле, мне очень понравилось. И всё как-то так – мне нравилось играть в теннис, я получала огромное удовольствие, находясь, просто играя.    

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# Теннис # Александра Саснович

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