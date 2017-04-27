«Около месяца не выходила на корт, очень стеснялась». Александра Саснович о том, как папа привёл её в теннис

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я знаю, что Ваш отец увлекается теннисом? Мы с ним на любительском корте иногда встречались даже. Это он из Вас захотел сделать звезду? Или Ваш был какой-то осознанный выбор?

Александра Саснович, теннисистка:

На самом деле, это была его инициатива. Он уже достаточное время играет, как любитель, в теннис. И нему очень нравится теннис, и он меня привёл туда. Я начинала, как любитель. Мы не думали, что я буду профессионально заниматься теннисом. Потому что мои подруги – они играли, занимались у моего тренера нынешнего.

И папа говорит: «Не хочешь ли попробовать и ты?»

И я около месяца не выходила на корт, я была очень стеснительная, очень стеснялась. И в один из дней просто, всё-таки, меня уговорили попробовать. И, на самом деле, мне очень понравилось. И всё как-то так – мне нравилось играть в теннис, я получала огромное удовольствие, находясь, просто играя.