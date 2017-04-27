«Один раз на них посмотрела и поняла: надо бороться». Как Шамко и Шакутин за теннисистку Саснович болели

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Саснович, теннисистка:

Хочу сказать спасибо министру нашему Александру Игоревичу Шамко, что он пришёл, что он нашёл время, несмотря на занятость свою, он пришёл поболеть, эти два дня был с нами.

Я видела, как он переживал, с Александром Васильевичем Шакутиным.

Я один раз на них только посмотрела и поняла: «Надо-надо-надо бороться».

Во время матча? Вы успели посмотреть?

Александра Саснович:

Да. Получается, я была на этой стороне и вот, как раз, взгляд их заметила. Они очень переживали и я хотела принести радость. Не только им, но и всей стране.