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«Один раз на них посмотрела и поняла: надо бороться». Как Шамко и Шакутин за теннисистку Саснович болели

27 апреля 2017 18:42
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Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александра Саснович, теннисистка:
Хочу сказать спасибо министру нашему Александру Игоревичу Шамко, что он пришёл, что он нашёл время, несмотря на занятость свою, он пришёл поболеть, эти два дня был с нами.

Я видела, как он переживал, с Александром Васильевичем Шакутиным.

Я один раз на них только посмотрела и поняла: «Надо-надо-надо бороться».

Во время матча? Вы успели посмотреть?

Александра Саснович:
Да. Получается, я была на этой стороне и вот, как раз, взгляд их заметила. Они очень переживали и я хотела принести радость. Не только им, но и всей стране.

Полностью интервью смотрите здесь

# Теннис # Александра Саснович

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