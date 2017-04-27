«Один раз на них посмотрела и поняла: надо бороться». Как Шамко и Шакутин за теннисистку Саснович болели

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александра Саснович, теннисистка:
Хочу сказать спасибо министру нашему Александру Игоревичу Шамко, что он пришёл, что он нашёл время, несмотря на занятость свою, он пришёл поболеть, эти два дня был с нами.
Я видела, как он переживал, с Александром Васильевичем Шакутиным.
Я один раз на них только посмотрела и поняла: «Надо-надо-надо бороться».
Во время матча? Вы успели посмотреть?
Александра Саснович:
Да. Получается, я была на этой стороне и вот, как раз, взгляд их заметила. Они очень переживали и я хотела принести радость. Не только им, но и всей стране.
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