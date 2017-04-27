Первая ракетка Беларуси Александра Саснович: «Считаю, что в 3-4 года детей в теннис отдавать рановато»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
С какого возраста Вы начали заниматься теннисом?
Александра Саснович, теннисистка:
Я начала заниматься в 9 лет, в 8 с половиной.
До этого я занималась тхэквондо.
Буквально пару лет в школе.
Так в 8 с половиной – это, наверное, даже поздно для тенниса?
Александра Саснович:
Считается, да. Потому что некоторые родители уже в 3-4 года отдают своих детей. Но я считаю, что это рановато, что детям физкультура или плавание, или гимнастика нужна в это время как-то. В теннис отдавать немножко…
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