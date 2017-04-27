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Александра Саснович о папе: «Считаю, он даже больше меня разбирается в теннисе»

27 апреля 2017 18:42
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Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, когда вы начинали, безусловно, отец мог давать какие-то советы. Сейчас у Вас, безусловно, опыта в 100 раз больше. И, конечно, мастерства больше, чем у папы. Но может ли он сейчас Вам дать полезный совет?

Александра Саснович:
Он, на самом деле, я считаю, даже больше меня разбирается в теннисе. Так как он дольше в теннисе, и он очень ценные мне может дать советы.

Он знает мою игру, он примерно, как тренер.

Хотя, он очень стеснительный, он об этом никогда не скажет, но он очень хорошо разбирается в теннисе.  

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# Теннис # Александра Саснович

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