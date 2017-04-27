Теннисистка Саснович об игре с Голубич: «Ощутила поддержку болельщиков в самый нужный момент»

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

На теннисном корте, во время матча, конечно, все следили – телевидение позволяет показывать крупные планы – у Вас очень выразительное лицо. Вы отличаетесь в лучшую сторону от многих теннисисток, которые даже злобно иногда выглядят. Вы, как актриса, иногда смотрите вверх. Вы, вообще, замечаете, что происходит на трибунах? Вы видите свои фотографии, плакаты, болельщиков?

Александра Саснович, теннисистка:

На самом деле, нет. Я не обращаю на это внимание. Но в нужный момент, когда вот нужна, на самом деле, поддержка – в ключевые моменты или вот, например, я играла против Голубич в первый день против швейцарок.

При счёте 5:5 я, на самом деле, почувствовала поддержку болельщиков.

Они очень вовремя стали меня поддерживать ещё сильнее. Поддержка и так была хорошей, но стала ещё сильнее, активнее. И это мне, на самом деле, очень помогло. Но так, в общем, я стараюсь концентрироваться на себе, на своей игре, на сопернице, и анализировать после каждого мяча – что я буду делать дальше. Продумываю себе план, схему в голове. Не всё так просто – право, лево. Нет. Немножко всё посложнее.

Но, всё-таки, болеют в теннисе не так, как в любом другом виде спорта. Существуют свои правила и, в общем, даже какой-то этикет. Но то, как белорусские болельщики поддерживали нашу команду – скажите, Вы же бываете в разных странах и на разных матчах – по 10-балльной шкале как бы Вы оценили? А то капитан сказал, что маловато.

Александра Саснович:

На самом деле, от матча к матчу всё лучше и лучше. Вот в Голландии когда мы играли, сейчас практически всё заполнено было зрителями. И я, на самом деле, я же говорю, ощутила поддержку в самый нужный момент. И я считаю, что наши зрители, наши болельщики, белорусские – они самые лучшие. Правда.