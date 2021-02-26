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Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»

26 февраля 2021 17:57
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант». 

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»-1

Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметит Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем. 

Кстати, сегодня же избрали и президента Национального олимпийского комитета. Им стал Виктор Лукашенко (подробнее здесь).

Заседание олимпийского комитета в какой-то момент превратилось в поле для дискуссий. Комментариев из зала не было разве что во время доклада о финансовых вливаниях в спорт.

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»-4

В соответствии с Уставом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь всем членам НОК было предложено выдвинуть кандидатуры на все выборные должности в состав исполкома НОК. На должность президента поступили предложения по двум кандидатурам: кандидатура Александра Григорьевича Лукашенко и кандидатура Виктора Александровича Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если две кандидатуры предлагались, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Конечно же, я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета. Без всяких тут выкрутас я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет.

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня» 

Итак, решение принято. Виктор Лукашенко возглавил белорусский НОК – он и продолжил заседание.

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»-10

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Будет большая просьба: после окончания нашего мероприятия, минуток через 15-20, собраться у нас в зале для совещания исполкома, для проведения первого заседания.

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# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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