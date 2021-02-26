Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметит Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.

Кстати, сегодня же избрали и президента Национального олимпийского комитета. Им стал Виктор Лукашенко (подробнее здесь).

Заседание олимпийского комитета в какой-то момент превратилось в поле для дискуссий. Комментариев из зала не было разве что во время доклада о финансовых вливаниях в спорт.