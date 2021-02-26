Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»
Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».
Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметит Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.
Кстати, сегодня же избрали и президента Национального олимпийского комитета. Им стал Виктор Лукашенко (подробнее здесь).
Заседание олимпийского комитета в какой-то момент превратилось в поле для дискуссий. Комментариев из зала не было разве что во время доклада о финансовых вливаниях в спорт.
В соответствии с Уставом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь всем членам НОК было предложено выдвинуть кандидатуры на все выборные должности в состав исполкома НОК. На должность президента поступили предложения по двум кандидатурам: кандидатура Александра Григорьевича Лукашенко и кандидатура Виктора Александровича Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если две кандидатуры предлагались, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Конечно же, я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета. Без всяких тут выкрутас я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет.
Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»
Итак, решение принято. Виктор Лукашенко возглавил белорусский НОК – он и продолжил заседание.