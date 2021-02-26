«Нью-Джерси» с белорусом Егором Шаранговичем обыграл «Баффало» – 4:3

В Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе прочих «Нью-Джерси» с белорусом Егором Шаранговичем в составе в гостях в овертайме обыграл «Бостон» – 4:3. Ярче других себя проявил чешский нападающий «дьяволов» Павел Заха, на счету которого победный гол и два ассиста.

Шарангович был заявлен в третьем звене и провел на льду 8 минут и 31 секунду – это 10 смен. Белорус не отметился бомбардирскими баллами, ни один из бросков не достиг створа ворот. Первый выстрел заблокировали соперники, второй пришелся мимо цели. Егор завершил встречу при нулевом показателе полезности. Всего в сильнейшей лиге мира наш форвард провел 13 матчей и заработал три очка.