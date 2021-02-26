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Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»

26 февраля 2021 17:01
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие в нем принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»-1

Сколько раз наши атлеты останавливались в шаге от пьедестала. И нет обиднее той медали, которую в народе прозвали деревянной. Но белорусскому теннису есть чем ответить.

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»-4

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мы обсуждаем, что Соболенко с Азаренко объединят свои усилия, а так они вдвоем попадают в основную сетку в одиночке по Олимпиаде. После French Open, после Франции отбираются 48 спортсменок, попадающих в основную сетку. Ну а уже по специальным квотам будут парные, смешанные разряды.

Поэтому, скажем так, если у нас получится и склеятся две одиночки, одна пара, один смешанный разряд по рейтингу... У нас и ребята сегодня – и Илья, и Егор – входят в «сотку». На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда.

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда»-7

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# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Сергей Тетерин # Алена Сырова # Фотофакт

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