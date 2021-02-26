Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»

Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».
Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметит Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.
Кстати, сегодня же избрали и президента Национального олимпийского комитета. Им стал Виктор Лукашенко (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, много же вы слышите разговоров: транзит власти, тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может, потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот искренне и честно, если об этом говорить.