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Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»

26 февраля 2021 17:51
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант». 

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»-1

Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметит Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.

Кстати, сегодня же избрали и президента Национального олимпийского комитета. Им стал Виктор Лукашенко (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Самое главное, много же вы слышите разговоров: транзит власти, тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может, потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот искренне и честно, если об этом говорить.

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»-7

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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