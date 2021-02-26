Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, много же вы слышите разговоров: транзит власти, тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может, потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот искренне и честно, если об этом говорить.