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Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны

20 июля 2026 06:30
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Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны. По данным аналитиков, ежегодный ущерб от высоких температур может составлять от 6 до 12 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны-2

Предприятия сталкиваются с ростом цен на энергоносители, снижением производительности и объемов производства. Из-за жары сократился приток туристов – это ведет к финансовым потерям в торговле. Кроме того, нарушена работа транспорта и приостановлено строительство.

# Италия

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