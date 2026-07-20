Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны. По данным аналитиков, ежегодный ущерб от высоких температур может составлять от 6 до 12 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аномальная жара в Италии наносит серьезный удар по экономике страны. По данным аналитиков, ежегодный ущерб от высоких температур может составлять от 6 до 12 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятия сталкиваются с ростом цен на энергоносители, снижением производительности и объемов производства. Из-за жары сократился приток туристов – это ведет к финансовым потерям в торговле. Кроме того, нарушена работа транспорта и приостановлено строительство.