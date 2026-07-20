США перебрасывают боевую авиацию на Ближний Восток

В район Персидского залива переброшены эскадрильи самолетов-заправщиков и истребителей для ударов по наземным целям. В частности, из Великобритании прибыла группа из 9 истребителей F-15 пятого поколения. Точное место их развертывания неизвестно. Сейчас на американских авиабазах в регионе находятся около 200 боевых самолетов, участвовавших в ударах по Ирану.