Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» сегодня, 20 июля, завершается. Форум, который в 2026 году объединил участников более чем из 50 стран, вновь подтвердил статус крупной площадки культурной дипломатии – идеи созидания, мира и сотрудничества стали его ключевыми акцентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль традиционно находится в центре внимания Президента. Под патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» превратился в один из символов Беларуси, а его значение давно вышло за рамки музыкального конкурса: здесь пересекаются идеология, политика, экономика и культура.

Накануне в Летнем амфитеатре прошел концерт закрытия. По традиции его объединили со вторым конкурсным днем выступлений молодых артистов. За главный приз состязались представители 19 стран, а финальный этап был посвящен славянским хитам. Гран-при конкурса в этом году достался певице SORAYA из Италии, а у белоруски Елены Кузнецовой – вторая премия.