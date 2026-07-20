Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» завершается 20 июля
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» сегодня, 20 июля, завершается. Форум, который в 2026 году объединил участников более чем из 50 стран, вновь подтвердил статус крупной площадки культурной дипломатии – идеи созидания, мира и сотрудничества стали его ключевыми акцентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль традиционно находится в центре внимания Президента. Под патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» превратился в один из символов Беларуси, а его значение давно вышло за рамки музыкального конкурса: здесь пересекаются идеология, политика, экономика и культура.
Накануне в Летнем амфитеатре прошел концерт закрытия. По традиции его объединили со вторым конкурсным днем выступлений молодых артистов. За главный приз состязались представители 19 стран, а финальный этап был посвящен славянским хитам. Гран-при конкурса в этом году достался певице SORAYA из Италии, а у белоруски Елены Кузнецовой – вторая премия.
Чем запомнится 35-й «Славянский базар»? Грандиозный финал главного культурного события года.
Елена Кузнецова, обладательница II премии конкурса исполнителей эстрадной песни XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Я именно выбирала такой репертуар, который хотела прочувствовать. И именно эта песня в такой аранжировке, такая компиляция нескольких произведений, вызвала отклик в моей душе. И я подумала, что, возможно, она вызовет отклик и в зрителях, и в членов жюри.
Несмотря на официальное завершение, фестивальная программа продолжается. Сегодня васильковый город принимает гала-концерт «Шансон ТВ – Все звезды», который поставит точку в череде проектов нынешнего, 35-го сезона.
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