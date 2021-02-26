«Вы просто подставитесь сами и меня будут костылять». Александру Лукашенко предложили стать почётным президентом НОК

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

Один из пунктов повестки – новый Устав НОК. Он соответствует всем международным требованиям. Приняли его и МОК, и наши. В новой редакции перераспределили функции, дабы оптимизировать структуру. Кроме того, принимать решения теперь можно будет дистанционно.

Среди новелл – позиция почетного президента Национального олимпийского комитета. Один из функционеров тут же поспешил сделать реверанс в адрес Александра Лукашенко, выдвинув его кандидатуру на эту должность. Но наш Президент ответил в собственном стиле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас вы просто подставитесь сами, ну и меня будут костылять: сыну передал, сам остался. Я думаю, что придет время, мы еще вернемся к этим вопросам.

Олимпийское собрание продлилось всего полтора часа, что для подобных мероприятий, с одной стороны, довольно быстро, с другой же – символично: в спорте долгими разговорами результатов не достичь.

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