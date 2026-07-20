Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям – Селиверстов
От торговли до науки: по всем направлениям сотрудничества Минска и Москвы фиксируется положительная динамика. Об этом заявил Посол Беларуси в России. Крепкие двусторонние отношения – образец равноправного партнерства, во многом ставшего возможным благодаря доверительным отношениям лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в условиях острой борьбы за сферы влияния на международной арене Беларусь и Россия сохраняют общий курс на созидательное развитие в интересах народов. Для граждан планируется упростить правила переезда между странами: снизится число таможенных ограничений, а административные процедуры станут удобнее. Уже реализованы сотни совместных проектов – от освоения космоса до новых инициатив в сфере ядерной энергетики.
Экономическое сотрудничество подтверждает свою эффективность: в 2025 году товарооборот товаров и услуг достиг рекордных 62 миллиардов долларов. Растет число новых совместных производств, особенно в машиностроении – белорусская техника востребована в российских регионах. Так, весной на Кубани открылся новый мультибрендовый центр. Укреплению связей способствуют масштабные деловые события. Недавно Минск принял Форум регионов Беларуси и России, а белорусская делегация на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге открыла новые возможности для взаимодействия.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
В рамках нашего странового товарооборота порядка 60 % – это товарооборот с Российской Федерацией. Поэтому недавно мы поучаствовали и провели несколько больших форумов. Был Форум регионов в Беларуси – это более 230 контрактов, порядка 50 миллиардов рублей. Совсем недавно закончился «ИННОПРОМ», где было порядка заключено 12 контрактов и соглашений на сумму более 4 миллиардов рублей, среди которых и автобус МАЗ, и продукция БМЗ, «Могилевлифтмаша» и другие. Поэтому сотрудничество идет положительными, хорошими поступательными темпами.
Региональное сотрудничество выступает двигателем интеграции и помогает выстраивать долгосрочные контакты. Предметная работа с учетом сильных сторон регионов позволяет максимально раскрыть потенциал взаимодействия. Беларусь выстроила деловые контакты почти по всей России – от Владивостока до Смоленска.