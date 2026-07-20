Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям – Селиверстов

От торговли до науки: по всем направлениям сотрудничества Минска и Москвы фиксируется положительная динамика. Об этом заявил Посол Беларуси в России. Крепкие двусторонние отношения – образец равноправного партнерства, во многом ставшего возможным благодаря доверительным отношениям лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в условиях острой борьбы за сферы влияния на международной арене Беларусь и Россия сохраняют общий курс на созидательное развитие в интересах народов. Для граждан планируется упростить правила переезда между странами: снизится число таможенных ограничений, а административные процедуры станут удобнее. Уже реализованы сотни совместных проектов – от освоения космоса до новых инициатив в сфере ядерной энергетики.

Экономическое сотрудничество подтверждает свою эффективность: в 2025 году товарооборот товаров и услуг достиг рекордных 62 миллиардов долларов. Растет число новых совместных производств, особенно в машиностроении – белорусская техника востребована в российских регионах. Так, весной на Кубани открылся новый мультибрендовый центр. Укреплению связей способствуют масштабные деловые события. Недавно Минск принял Форум регионов Беларуси и России, а белорусская делегация на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге открыла новые возможности для взаимодействия.