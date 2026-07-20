ГАИ Минска усилила контроль за мотоциклистами, скутеристами и владельцами мопедов

Госавтоинспекция усилила контроль за мотоциклистами, скутеристами и владельцами мопедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекторы выявляют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и опасное вождение. За них грозит ответственность – вплоть до лишения права управления на срок до 6 месяцев.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортных условий жителям и гостям столицы инспекторы регулярно осуществляют проверку уровня шума выхлопных систем мототранспорта. В случае выявления неисправного или неправомерно переоборудованного мотоцикла его водитель будет привлечен к административной ответственности, а транспорт, в целях обеспечения административного процесса, доставлен на охраняемую стоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: безопасность на дороге обеспечивают соблюдение скоростного режима, защитная экипировка и отказ от рискованных маневров.