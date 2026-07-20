Ирак и Сирия восстанавливают стратегический нефтепровод к Средиземному морю

Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении крупного экспортного нефтепровода, который десятилетиями оставался неработающим. Трасса длиной около 800 километров, построенная в 1952 году, соединяет нефтеносный Киркук с сирийским портом Банияс. Трубопровод был поврежден во время ирано-иракской войны и последующих конфликтов и с тех пор не функционировал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иракское Министерство нефти заявляет: проект входит в стратегию диверсификации экспортных маршрутов, укрепления инфраструктуры и повышения региональной энергетической безопасности. Работы выполнит международный консорциум, в который входят зарубежные компании из США, Европы и Ближнего Востока. Итоговая мощность будет определена после инженерных исследований.

Багдад рассчитывает, что новый маршрут создаст инвестиционные возможности, обеспечит прямой коридор для поставок на мировые рынки и усилит экономическое сотрудничество с Сирией. Соглашение подписано на фоне серьезных потерь экспорта через Ормузский пролив. Конфликт между США и Ираном привел к перебоям в судоходстве, и доходы Ирака резко сократились.