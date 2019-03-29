Трагедия в Столбцах. Подростку предъявлено обвинение, он признал вину частично

Новости Беларуси. Подозреваемому в убийстве двух человек в Столбцах подростку предъявлено обвинение.
Как сообщает Главное следственное управление СК Беларуси, в ходе расследования были осмотрены места происшествий, допрошены свидетели и изучены записи камер видеонаблюдения.
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Экспертиза показала, что школьник осознавал свои действия и мог ими управлять. Теперь несовершеннолетнему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений.
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Свою вину фигурант признал частично, сейчас он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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Ранее стало известно, что 11 февраля 15-летний подросток причинил ножом смертельные травмы 50-летней учительнице и 17-летнему ученику, а также ранил двух одноклассников. Пострадавшие уже выписаны из больницы, их жизни вне опасности.
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