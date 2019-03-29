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Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске

29 марта 2019 08:01
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Новости Беларуси. Лжериелторы раскрыты в Минске. Правоохранители вычислили серую схему по продаже вторичного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске-1

37-летняя мошенница подыскивала желающих улучшить квадратные метры по очень привлекательным ценам. Трехкомнатную квартиру возле метро предлагала всего за 25 тысяч долларов. Это в престижном районе. На окраине – чуть более 10 тысяч. Такие небольшие суммы аргументировала ассоциальным образом жизни хозяев недвижимости.

Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске-4

У них якобы накопились огромные долги по коммуналке. И чтобы покрыть задолженности, государство продает эти квартиры. Мошенница требовала аванс. Люди передавали деньги, им даже показывали их будущее жилье. Уже выявлено шесть подобных эпизодов. Лжепродавец задержана.

Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске-7

Алексей Борисенок, заместитель начальник отдела ГУБОПиК МВД:
Гражданам пояснялось, что все документы утеряны собственниками. Собственники находятся в крайне затруднительном положении, предлагалось им приобрести в сельской местности дома, ну а взамен получить те квартиры. Гражданам такая цена нравилась. Они соглашались отдать аванс. Эта деятельность была прекращена, 27 было задержание Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска. Возбуждено уголовное дело.

Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске-10

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Сумма ущерба – более 170 тысяч рублей.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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