Трёшку возле метро предлагала за 25 тысяч долларов. Подробности задержания мошенницы в Минске

Новости Беларуси. Лжериелторы раскрыты в Минске. Правоохранители вычислили серую схему по продаже вторичного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37-летняя мошенница подыскивала желающих улучшить квадратные метры по очень привлекательным ценам. Трехкомнатную квартиру возле метро предлагала всего за 25 тысяч долларов. Это в престижном районе. На окраине – чуть более 10 тысяч. Такие небольшие суммы аргументировала ассоциальным образом жизни хозяев недвижимости.

У них якобы накопились огромные долги по коммуналке. И чтобы покрыть задолженности, государство продает эти квартиры. Мошенница требовала аванс. Люди передавали деньги, им даже показывали их будущее жилье. Уже выявлено шесть подобных эпизодов. Лжепродавец задержана.

Алексей Борисенок, заместитель начальник отдела ГУБОПиК МВД:

Гражданам пояснялось, что все документы утеряны собственниками. Собственники находятся в крайне затруднительном положении, предлагалось им приобрести в сельской местности дома, ну а взамен получить те квартиры. Гражданам такая цена нравилась. Они соглашались отдать аванс. Эта деятельность была прекращена, 27 было задержание Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска. Возбуждено уголовное дело.