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Три машины столкнулись на МКАД в районе улицы Мазурова

28 марта 2019 17:25
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Новости Беларуси. Три машины столкнулись на кольцевой в районе улицы Мазурова около полудня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Три машины столкнулись на МКАД в районе улицы Мазурова -1

Авария, вероятно, произошла из-за несоблюдения дистанции. ДТП спровоцировало столкновение легковой машины с микроавтобусом. От удара авто врезалось в еще одно транспортное средство и перевернулась. В итоге – трое пострадавших в больнице. А на кольцевой движение на несколько часов оказалось серьезно затруднено.   

Три машины столкнулись на МКАД в районе улицы Мазурова -4

Три машины столкнулись на МКАД в районе улицы Мазурова -6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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