Три машины столкнулись на МКАД в районе улицы Мазурова

Новости Беларуси. Три машины столкнулись на кольцевой в районе улицы Мазурова около полудня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария, вероятно, произошла из-за несоблюдения дистанции. ДТП спровоцировало столкновение легковой машины с микроавтобусом. От удара авто врезалось в еще одно транспортное средство и перевернулась. В итоге – трое пострадавших в больнице. А на кольцевой движение на несколько часов оказалось серьезно затруднено.