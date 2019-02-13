«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником

Новости Беларуси. В Столбцах 13 февраля прощаются с погибшими учительницей истории и учеником 11-го класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии

В последний путь их проводили родственники, знакомые и коллеги. А также представители местной власти.

Собралось много школьников. Напомним, Марине Пархимович было 50 лет. А погибшему Александру – ученику школы №2 – 17. В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах Парня похоронили в Столбцах. Женщину – в родном агрогородке Шашки.

Я с ней училась в одном классе. Замечательная была, конечно, отличницей была в школе. Жутко. Услышали такую весть…

Ребенок такой золотой, родители такие хорошие. За что так? Почему так? Не знаем.

Он был очень тихим. Возможно, из-за этого так. Потому что, если человек более открытый, он будет как-то выговариваться. То есть он не будет себя так вести. А когда человек тихий, он больше всё в себя и это, может, как выплеск гнева.