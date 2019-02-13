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«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником

13 февраля 2019 10:36
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Новости Беларуси. В Столбцах 13 февраля прощаются с погибшими учительницей истории и учеником 11-го класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-1

В последний путь их проводили родственники, знакомые и коллеги. А также представители местной власти.   

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-4

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-6

Собралось много школьников. Напомним, Марине Пархимович было 50 лет. А погибшему Александру – ученику школы №2 – 17.

В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах

Парня похоронили в Столбцах. Женщину – в родном агрогородке Шашки.   

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-9

Я с ней училась в одном классе. Замечательная была, конечно, отличницей была в школе. Жутко. Услышали такую весть…   

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-12

Ребенок такой золотой, родители такие хорошие. За что так? Почему так? Не знаем.   

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-15

Он был очень тихим. Возможно, из-за этого так. Потому что, если человек более открытый, он будет как-то выговариваться. То есть он не будет себя так вести. А когда человек тихий, он больше всё в себя и это, может, как выплеск гнева.   

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-18

«За что так? Почему так? Не знаем». В Столбцах прощаются с погибшими учительницей и школьником-20

Напомним, ЧП в столбцовской школе случилось утром 11 февраля. Ученик десятого класса убил ножом учительницу и школьника. Двое пострадавших все еще в больнице. Причины произошедшего выясняет следствие.  

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# Убийство # общество # Фотофакт

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