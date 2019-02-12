В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах

Новости Беларуси. Новые подробности двойного убийства в Столбцах. По громкому делу назначен ряд экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак
Новости Беларуси. Новые подробности двойного убийства в Столбцах. По громкому делу назначен ряд экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак
Специалистам предстоит выяснить, как именно подросток наносил удары ножом, изучить образцы крови на одежде, а также исследовать оружие. Дополнительно будет проверено содержимое рюкзака подозреваемого. Правоохранители обнаружили там молоток, петарды и дымовые шашки. По этому делу назначено еще несколько допросов. Сам же подозреваемый от дачи показаний пока отказывается.
Напомним, трагедия произошла накануне в столбцовской средней школе. Подросток с ножом напал на учительницу и детей. В результате ЧП педагог и один старшеклассник скончались на месте. Еще двое подростков были доставлены в больницу. Как сообщили в Минздраве, сейчас их жизни ничего не угрожает, пострадавшие идут на поправку.
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