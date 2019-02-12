В его рюкзаке были молоток, петарды и дымовые шашки. Новые подробности двойного убийства в Столбцах

Новости Беларуси. Новые подробности двойного убийства в Столбцах. По громкому делу назначен ряд экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак

Специалистам предстоит выяснить, как именно подросток наносил удары ножом, изучить образцы крови на одежде, а также исследовать оружие. Дополнительно будет проверено содержимое рюкзака подозреваемого. Правоохранители обнаружили там молоток, петарды и дымовые шашки. По этому делу назначено еще несколько допросов. Сам же подозреваемый от дачи показаний пока отказывается.