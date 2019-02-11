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Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии

11 февраля 2019 17:58
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Новости Беларуси. Трагедия в Столбцах: от удара ножом в городке погибли учительница, школьник, еще двое подростков госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии-1

Из дома родителей подозреваемого после обыска изъято все, что считается вещественными доказательствами. Школа, которая 11 февраля стала местом преступления, оцеплена. С детьми работают психологи и врачи. Пострадавших прооперировали.

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах

ЧП произошло около восьми часов утра. Между 10-классником и педагогом на уроке истории разгорелся конфликт, и на фоне личной неприязни подросток пустил в ход нож. От удара в шею учительница скончалась на месте. В конфликте пострадали двое одноклассников, которые попытались заступиться за педагога. Затем вооруженный подросток нанес ранение ученику в соседнем кабинете. 17-летний парень погиб сразу.

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии-4

После нападения преступник бросился в бега, но его задержали. Известно, что предполагаемое оружие убийства у него было с собой.

Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах

Сейчас выясняется, что послужило причиной нападения. Подозреваемый из благополучной семьи, хорошо учился, его поведение не вызывало нареканий. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело.

Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии-7

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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