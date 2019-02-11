Двойное убийство в школе в Столбцах: хронология трагедии

Новости Беларуси. Трагедия в Столбцах: от удара ножом в городке погибли учительница, школьник, еще двое подростков госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из дома родителей подозреваемого после обыска изъято все, что считается вещественными доказательствами. Школа, которая 11 февраля стала местом преступления, оцеплена. С детьми работают психологи и врачи. Пострадавших прооперировали.

«Пациенты находятся в отделении реанимации». Врачи о состоянии пострадавших учеников в школе в Столбцах

ЧП произошло около восьми часов утра. Между 10-классником и педагогом на уроке истории разгорелся конфликт, и на фоне личной неприязни подросток пустил в ход нож. От удара в шею учительница скончалась на месте. В конфликте пострадали двое одноклассников, которые попытались заступиться за педагога. Затем вооруженный подросток нанес ранение ученику в соседнем кабинете. 17-летний парень погиб сразу.