58-летний мужчина погиб на пожаре в Поставском районе

Новости Беларуси. 29 марта около часа ночи произошёл пожар в деревне Курты Поставского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнём полностью, а кровля частично обрушилась.
Новости Беларуси. 29 марта около часа ночи произошёл пожар в деревне Курты Поставского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнём полностью, а кровля частично обрушилась.
Фото: Витебское ОУМЧС
Под обвалившимися строительными конструкциями на полу в жилой комнате было обнаружено тело 58-летнего владельца дома. Установлено, что мужчина проживал один, имел 2 группу инвалидности.
Фото: Витебское ОУМЧС
Пожар был потушен. Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе в Минском районе случился пожар в одном из трёхэтажных домов.
В огне погибла гостья – подробнее здесь.