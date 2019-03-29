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58-летний мужчина погиб на пожаре в Поставском районе

29 марта 2019 06:43
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Новости Беларуси. 29 марта около часа ночи произошёл пожар в деревне Курты Поставского района.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнём полностью, а кровля частично обрушилась.  

58-летний мужчина погиб на пожаре в Поставском районе-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Под обвалившимися строительными конструкциями на полу в жилой комнате было обнаружено тело 58-летнего владельца дома. Установлено, что мужчина проживал один, имел 2 группу инвалидности.  

58-летний мужчина погиб на пожаре в Поставском районе-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.  

На неделе в Минском районе случился пожар в одном из трёхэтажных домов. 

В огне погибла гостья – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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