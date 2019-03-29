58-летний мужчина погиб на пожаре в Поставском районе

Новости Беларуси. 29 марта около часа ночи произошёл пожар в деревне Курты Поставского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом был охвачен огнём полностью, а кровля частично обрушилась.

Фото: Витебское ОУМЧС

Под обвалившимися строительными конструкциями на полу в жилой комнате было обнаружено тело 58-летнего владельца дома. Установлено, что мужчина проживал один, имел 2 группу инвалидности.

Фото: Витебское ОУМЧС