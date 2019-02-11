Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.

Всё это случилось незадолго до звонка на первый урок. Десятиклассник пришел в школу, поставил свой портфель в классе, через некоторое время вернулся сюда и нанес учительнице удар ножом. За нее вступились одноклассники. Они тоже получили ранения. Педагог скончалась на месте. Еще одной жертвой стал ученик соседнего класса.

После убийств подросток скрылся. Позже его задержали.