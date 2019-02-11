Его поведение не вызывало нареканий. Что известно о подростке, напавшем на учительницу и школьников в Столбцах

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности трагедии в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара ножом здесь погибли учительница, школьник, еще двое одноклассников нападавшего госпитализированы.
Всё это случилось незадолго до звонка на первый урок. Десятиклассник пришел в школу, поставил свой портфель в классе, через некоторое время вернулся сюда и нанес учительнице удар ножом. За нее вступились одноклассники. Они тоже получили ранения. Педагог скончалась на месте. Еще одной жертвой стал ученик соседнего класса.
После убийств подросток скрылся. Позже его задержали.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета:
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство двух и более лиц». Работа на месте следственно-оперативной группы продолжается.
Отметим, что нападавший из вполне благополучной семьи. Его поведение не вызывало никаких нареканий в школе. Здесь от трагедии сейчас все пребывают в шоке.