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В Столбцах десятиклассник смертельно ранил учительницу и школьника

11 февраля 2019 07:39
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в школе в Столбцах. Здесь утром 11 февраля ученик напал с ножом на учительницу и двух детей, после чего бросился в бега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцах десятиклассник смертельно ранил учительницу и школьника-1

В шести районах Минской области вводился специальный план «Сирена». Подростка задержали.

Известно, что всё случилось практически сразу со звонком на первый урок. Десятиклассник пришел в школу, где у него возник конфликт. На фоне личных неприязненных отношений он начал орудовать ножом. От полученных ранений учительница и ученик скончались. Еще два школьника госпитализированы.

О развитии ситуации – в следующих выпусках.

В Столбцах десятиклассник смертельно ранил учительницу и школьника-4

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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