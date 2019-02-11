В Столбцах десятиклассник смертельно ранил учительницу и школьника

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в школе в Столбцах. Здесь утром 11 февраля ученик напал с ножом на учительницу и двух детей, после чего бросился в бега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шести районах Минской области вводился специальный план «Сирена». Подростка задержали.

Известно, что всё случилось практически сразу со звонком на первый урок. Десятиклассник пришел в школу, где у него возник конфликт. На фоне личных неприязненных отношений он начал орудовать ножом. От полученных ранений учительница и ученик скончались. Еще два школьника госпитализированы.

О развитии ситуации – в следующих выпусках.