В Великобритании ввели жесткий лимит на топливо для фермеров

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает раскачивать энергорынок. На этом фоне власти Великобритании были вынуждены принять крайне непопулярную меру, которая больно бьет по аграриям. Речь идет о жестком лимите на топливо для фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь владельцы сельскохозяйственной техники не могут получить более 500 литров дизеля. Ранее в Словакии и Словении власти также были вынуждены ограничить продажу бензина и повысить цены для иностранных автомобилистов, пытаясь сдержать топливный туризм. Румыния на полгода ввела кризисное положение на рынке нефтепродуктов, чтобы хоть как-то замедлить рост цен, и сохранить ресурсы внутри страны. Усложнилась ситуация и на рынке удобрений. Поставки агрохимии с Ближнего Востока сократились на 45 %, что грозит потерей урожая. Коллапс в сельском хозяйстве уже прогнозирует Эстония. Тем временем, четвертая неделя ближневосточного конфликта дарит рынкам надежду на дипломатию. По данным СМИ, Вашингтон, якобы через Пакистан, направил Ирану 15-пунктный план по ядерной программе и свободе судоходства. Но Тегеран вновь опроверг любые контакты с США.