Разряд молнии на расстоянии вытянутой руки. Минчанка сняла опасное видео

Новости Беларуси. Столица приходит в себя после мощного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Весь минувший вечер и ночь коммунальщики устраняли последствия ливня. Накануне автомобили курсировали вплавь, деревья и остановки срывало ветром, а минчане при возможности снимали происходящее на видео. Одно из них поразило социальные сети.

Минчанка выложила удивительные кадры: разряд молнии ударяет в землю в полуметре от неё. Осознание опасности к девушке пришло позднее. По её словам физически она ничего не почувствовала, разряд лишь ослепил на долю секунды. За такое экстремальное видео минчанку уже отругали близкие.