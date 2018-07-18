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Разряд молнии на расстоянии вытянутой руки. Минчанка сняла опасное видео

18 июля 2018 20:07
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Новости Беларуси. Столица приходит в себя после мощного дождя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разряд молнии на расстоянии вытянутой руки. Минчанка сняла опасное видео-1

Весь минувший вечер и ночь коммунальщики устраняли последствия ливня. Накануне автомобили курсировали вплавь, деревья и остановки срывало ветром, а минчане при возможности снимали происходящее на видео. Одно из них поразило социальные сети.

Минчанка выложила удивительные кадры: разряд молнии ударяет в землю в полуметре от неё. Осознание опасности к девушке пришло позднее. По её словам физически она ничего не почувствовала, разряд лишь ослепил на долю секунды. За такое экстремальное видео минчанку уже отругали близкие.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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