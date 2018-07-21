Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков

Новости Беларуси. Гомель приходит в себя после ночного ливня: здесь выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем на 22 июля синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозу предстоящей ночью по восточной половине, а днем на большей части территории страны ожидаются грозы. На востоке при грозах возможны сильные ливни, а днем град и шквалистое усиление ветра.