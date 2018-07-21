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Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков

21 июля 2018 14:08
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Новости Беларуси. Гомель приходит в себя после ночного ливня: здесь выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков-1

Многие улицы затопило: в лужах глохли машины, с перебоями работал общественный транспорт.

Потоп в Гомеле: за ночь выпало более половины месячной нормы осадков-4

Между тем на 22 июля синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозу предстоящей ночью по восточной половине, а днем на большей части территории страны ожидаются грозы. На востоке при грозах возможны сильные ливни, а днем град и шквалистое усиление ветра.

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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