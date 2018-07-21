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Страшное ДТП под Николаевом: девять белорусов выехали на родину

21 июля 2018 11:32
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Новости Беларуси. Девять белорусов, пострадавших в аварии маршрутки в Украине, доставлены 21 июля в Гомельскую областную клиническую больницу. Трое госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшное ДТП под Николаевом: девять белорусов выехали на родину-1

Напомним, 20 июля на рассвете около поселка Кривое Озеро Николаевской области рейсовый микроавтобус, направлявшийся из Одессы в Гомель, столкнулся с грузовиком, стоявшим с правой стороны проезжей части из-за неисправности. Во время аварии пятеро белорусов погибли, 12 получили травмы. Трое из них остаются в реанимации в Украине. Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан украинской полицией.

Страшное ДТП под Николаевом: девять белорусов выехали на родину-4

В МИДе Беларуси сообщили: вопросы по транспортировке тел погибших на родину будут решаться в индивидуальном порядке с родственниками.

# Авария в Украине # происшествия # Фотофакт

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