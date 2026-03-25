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Junge Welt: проверки соблюдения языкового закона в Украине дошли до абсурда

25 марта 2026 11:32
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Junge Welt: проверки соблюдения языкового закона в Украине дошли до абсурда-0

В немецких СМИ указали на абсурдность некоторых мер по соблюдению языкового закона в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

В материале указано, что в одной из украинских школ проведен обыск шкафчиков педсостава. Были проверены мобильные телефоны педагогов с целью выяснения, на каком языке осуществляется общение с родителями учеников. «Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой «нации героев» неумолимы», – отмечает издание.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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