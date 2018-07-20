Авария на МКАД: Ford зацепил машину, врезался в столб и загорелся

Новости Беларуси. Ford Mondeo зацепил попутную машину, а затем врезался в ограждение и столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ford Mondeo зацепил попутную машину, а затем врезался в ограждение и столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло около восьми утра в районе улицы Тимирязева. От удара Ford загорелся.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили автомобиль. Чудом никто не пострадал. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии. По предварительной версии водитель не справился с управлением.