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Авария на МКАД: Ford зацепил машину, врезался в столб и загорелся

20 июля 2018 20:28
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Новости Беларуси. Ford Mondeo зацепил попутную машину, а затем врезался в ограждение и столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на МКАД: Ford зацепил машину, врезался в столб и загорелся-1

ДТП произошло около восьми утра в районе улицы Тимирязева. От удара Ford загорелся.

Авария на МКАД: Ford зацепил машину, врезался в столб и загорелся-4

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили автомобиль. Чудом никто не пострадал. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии. По предварительной версии водитель не справился с управлением.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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