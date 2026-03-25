Церемония встречи Лукашенко и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне

Церемония встречи Александра Лукашенко и Ким Чен Ына состоялась в Пхеньяне. Она прошла в рамках официального визита белорусского лидера в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом проведения мероприятия стала площадь имени Ким Ир Сена – главная площадь страны. Она названа в честь основателя КНДР, занимает более 75 тысяч квадратных метров и может вмещать до 100 тысяч человек. Именно здесь проходят военные парады, государственные праздники и крупнейшие массовые мероприятия. В самой КНДР площадь называют местом, которое «придает столице пышность и роскошь, в полной мере демонстрируя величие идеологии чучхе».

В рамках визита в Пхеньян Александр Лукашенко также посетил монумент «Освобождение». Вместе с белорусским лидером в церемонии принял участие Ким Чен Ын. Президент Беларуси возложил венок к подножию памятника и почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков.

Кроме того, к монументу был возложен букет цветов от имени Президента России – в знак благодарности за помощь в СВО. После церемонии для лидеров государств провели небольшую экскурсию по территории мемориального комплекса. Монумент «Освобождение» посвящен воинам Советской армии, участвовавшим в разгроме японских захватчиков Кореи в годы Второй мировой войны. Это 30-метровая стела, увенчанная красной звездой. Она открыта в августе 1946 года в парке Моранбон – одном из популярных мест отдыха в Пхеньяне.