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Бренды, масс-маркет или секонд? Показываем, что носят минчане и гости столицы

25 марта 2026 10:08
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Бренды, масс-маркет или секонд? Показываем, что носят минчане и гости столицы-1

– Мне нравится сочетать разные фактуры. Прически тоже разнообразные.
– Пришла весна, можно носить юбки. С коричневым сочетается золото, сумочка с золотом, сережки с золотом. 

Бренды, масс-маркет или секонд? Показываем, что носят минчане и гости столицы-3

– Мне очень нравятся ботильоны с острым носом. Мне кажется, это сейчас на пике будет. Также какие-то укороченные пальто, бомберы. Самый трендовый цвет – это коричневый. Тут нежно-голубой, розовый, возможно, оливковый. Объемные браслеты, часы. Именно чтобы на какой-нибудь лонгслив поверх рукава. Это всегда мне нравится. 

Бренды, масс-маркет или секонд? Показываем, что носят минчане и гости столицы-5

– Мы приехали из России, из Сургута. Восхищают здесь, конечно, люди. На самом деле все очень красивые, все очень стильно одеты. Уличный городской стиль. Самое главное – это удобно, комфортно. В чудесном городе Гродно приобрела сумочку – бархат, дерево, винтажные ручки. Очень удобно, очень, на самом деле, вместительно.

Минчане рассказали о модных трендах – смотрите в видео.

# Мода # Опрос минчан

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